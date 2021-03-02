شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 1.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لمصرى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك فى تقرير لمكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وتناول التقرير للملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير الماضى، حيث تم اعتماد عقدين عمل، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 14 طلباً، وتم إحالتها إلي الأمن العام، بالإضافة إلي تسوية 4 شكاوى وديا، وما زال هناك 3 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 7 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.