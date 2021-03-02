شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشدد على إجراءات مواجهة أجهزة الغش بلجان امتحانات الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم السماح للطلاب، باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش وإخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة، على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات، مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية، والتأكد من شخصية الطلاب، والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.

وتابعت: يقوم مسئولو وحدات المعلومات بتسجيل غياب الطلاب ومحاضر إثبات الحالة إلكترونيا، ويحظر على معلمي المواد الدراسية العمل كملاحظين في اللجان الفرعية أثناء عقد امتحان المادة التي يقوموا بتدريسها، ويمكن تكليفهم بالعمل الاداري في هذا اليوم فقط، مع ضرورة تحرير محضر إثبات حالة بجميع ما يتم في اللجنة للحفاظ على حقوق الطلاب وأهمها: محضر بمرض الطالب أو الطالبة وعدم قدرته على استكمال الامتحان يوقع عليه المسئول الصحي في اللجنة ومحضر بأسماء الطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان مع ضرورة موافاة غرفة العمليات الرئيسية بالعدد بعد بداية الامتحان بـ 30 دقيقة.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة التأكيد على عدم السماح للطلاب بمغادرة اللجنة قبل انتهاء الوقت المخصص للجنة الامتحانية، إلا بعد التأكد من تسجيل الخروح من على المنصة الامتحانية، والإعلان عن الجدول المعدل بمكان ظاهر بالمدرسة، والالتزام بالاجراءات الاحترازية وأدوات التعقيم، وموافاة غرفة العمليات الرئيسية التي تعقد بديوان عام الوزارة بتقرير لحظي عن موقف الامتحانات، وضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.