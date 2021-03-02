شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب السادس الابتدائى يبدأون امتحان الترم الأول متعدد التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تلاميذ الصف السادس الابتدائي أداء امتحان الفصل الدراسى الأول متعدد التخصصات فى جميع المواد الأساسية" اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات" وسط إجراءات وقائية، ويجيب التلاميذ عن 30 سؤالاً جميعها اختيار من متعدد دون احتواء الامتحان على أسئلة مقالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات الطالب فى الفصل الدراسى الأول بالامتحان المجمع للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى ستضاف إلى درجات الترم الثانى، موضحة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب وتحدد نتيجة الطالب بعد إضافة الدرجات التى يحصل عليها فى الفصل الدراسى الثانى.

وصممت الوزارة، مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي، والتزام بالضوابط الاحترازية، حيث بدأت الامتحانات لطلاب النقل يوم 28 فبراير الماضى، وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة، ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد، وورقة امتحان واحدة، وتضم عددا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وجاء جدول الامتحان كالتالي: أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- كما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي أمس1 مارس ويؤدى طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الثلاثاء 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").