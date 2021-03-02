ضبط مخدرات ومنشطات جنسية بحوزة راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مواد مخدرة ومنشطات جنسية مع راكب مصري فور وصوله من إيطاليا، أخفاها داخل حقائبه وعلى جسده، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من ميلانو، اشتبه محمد عبدالباقى مأمور اللجنة في راكب مصري الجنسية، وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، ضمت حسام الشافعي مأمور الضبط تحت اشراف أمير مطر مدير الحركة المشرف على الصالة، تبين وجود 58 قرص كونترامال المخدر، و 56 قرص اوكسيكونتين (oxycontin) المخدر، ولفة حشيش مخدر بوزن ١٠.١ جرام ، و ١٢.٨ جرام نبات الماريجوانا المخدر، مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 236 قرص سيلدنافيل Sildenafil (منشط جنسى) مخبأة داخل جيوب ملابسه التي يرتديها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​