شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مهربة وتحرير محاضر في حملات تفتيشية على 31 صيدلية بالمنوفيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة بالمنوفية برئاسة الدكتور فيصل محمود جودة بعمل حملة مكثفة على صيدليات مدينة شبين الكوم، وأسفر التفتيش على المرور على 31 مؤسسة صيدلية.

وتبين تغيب المدير في عدد 4 صيدلية، وضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة في عدد 5 صيدليات وكذلك العثور على أدوية منشورات غش تجاري وأدوية مخالفة للتسعير الجبري في عدد 1 صيدلية معروضة للبيع وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 67 الف جنيه.

تم تحرير عدد 5 محاضر جنح شبين الكوم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.