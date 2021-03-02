شكرا لقرائتكم خبر عن 55 ألف طفل مستهدف.. فرق التطعيم ضد شلل الأطفال تجوب وديان وصحاري شمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، حيث تجوب فرق التطعيم الوديان والصحاري ومختلف التجمعات البدوية بمراكز العريش وبئر العبدوالشيخ زويد والحسنة ونخل، لتطعيم الاطفال.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم عدد 54 ألفا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء، بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتي 5 سنوات.

وأشار شوكة إلى أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

ولفت شوكة إلى أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.

تطعيم الاطفال

تطعيم الاطفال

تطعيم الاطفال

تطعيم الاطفال

تطعيم الاطفال

تطعيم الاطفال

تطعيم الاطفال

تطعيم الاطفال