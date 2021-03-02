شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تواصل فعاليات المسرح المتنقل في أودية جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات المسرح المتنقل بأودية جنوب سيناء، حيث يتوجه المسرح إلى وادي مندر التابع لمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور أمل عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وعدد من قيادات فرع ثقافة جنوب سيناء.

وتهدف المبادرة إلى نشر الفنون والثقافة والإبداع؛ واستمرارا لتنفيذ مسار تحقيق العدالة الثقافية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وكان المسرح المتنقل قد أختتم فعالياته بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء واستمر لمدة 4 أيام.