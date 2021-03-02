شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: تطهير اللجان قبل بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي والدبلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديريات الصحة والطب البيطري والهلال الأحمر بشمال سيناء، بتطهير اللجان الامتحانية، قبيل بدء امتحانات الصفوف الثاني الثانوي والسادس الابتدائي والدبلومات الفنية.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان، الثلاثاء، إنه يتم تطهير اللجان مرتين يوميًا، قبل وبعد الامتحان، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى توفير كواشف حرارية بالمدارس للكشف على الطلاب قبل دخول الامتحانات.

وأشار وكيل تعليم شمال سيناء إلى اتخاذ الاجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الطلاب والعاملين بالمدارس للكمامات الواقية خلال فترة الامتحان.