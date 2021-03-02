شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جامعة القاهرة تنظم ندوة أون لاين حول "العائد الاقتصادى للبحث العلمى فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ندوة أون لاين، بعنوان: "تقدير العائد الإقتصادي والمردود التنموي للبحث العلمي والابتكار في مصر".

ويتحدث في الندوة، الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والباحث الرئيس للدراسة، وتدير الندوة الدكتورة عادلة رجب مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ويرأس الندوة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتستعرض الندوة، نتائج المشروع البحثي، "تقدير العائد الاقتصادى والمردود التنموى للبحث العلمي والابتكار في مصر"، وهو واحد من المشروعات البحثية ومبادرات الابتكار التي تدعمها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التي تهتم بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي يسعى إلى توفير المؤشرات والبيانات التحليلية الداعمة لصياغة سياسات العلوم والتكنولوجيا وتطوير نظام الابتكار الوطني المصري.

ويهدف المشروع البحثي، الذي يتكون من 5 فصول بحثية، إلى التعرف على قدرات منظومة المعرفة والابتكار والتحديث التكنولوجي بمصر؛ إلى جانب قياس مردودها المجتمعى وانعكاساتها التنموية لتعظيم دورها في السنوات القادمة، كما يهدف المشروع إلى التوصل لمجموعة من الأساليب والأدوات التحليلية والنماذج الكمية لقياس تأثير البحث العلمي والابتكار المباشر وغير المباشر على النشاط الاقتصادي، وتقييم الأداء البحثي والابتكاري لمصر بالإعتماد على التوجهات التحليلية في هذا المجال.