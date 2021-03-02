شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صرف معاش الوفاة بسبب الإصابة لأعضاء الفريق الطبى بأثر رجعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، استمرار جهود صرف مستحقات أسر شهداء الفرق الطبية، وفق قرار اعتبار الكورونا من الأمراض المعدية، والصادر بتاريخ 30 مايو 2020، وقانون إصابة العمل بالأمراض المعدية، وقرار هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف معاشات أسر الشهداء باعتبار كورونا إصابة عمل، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من اجراءات الصرف لحوالى 49 أسرة من أسر شهداء الأطباء.

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صرف المعاش الإصابى يتم بأثر رجعى بداية من تاريخ وفاة الطبيب، لافتا إلى أن القرار يشمل كافة الأطباء منذ تسجيل أول شهيد من بين صفوفهم فى مارس 2020، مشيرا إلى أن شهادة الوفاة الإصابية تعتبر "شيك" يصرف بها معاش استثنائي يضاف إلى المعاش العادى ليصبح بقيمة 145% من الأجر الشامل .

جدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الوفاة الإصابية بكورونا، هى :

1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل "نموذج احتساب الوفاة إصابية"

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى

4- شهادة الوفاة

5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد

6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها: يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى

7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.