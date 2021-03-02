شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صرف معاش الوفاة بسبب الإصابة لأعضاء الفريق الطبى بأثر رجعى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صرف المعاش الإصابى يتم بأثر رجعى بداية من تاريخ وفاة الطبيب، لافتا إلى أن القرار يشمل كافة الأطباء منذ تسجيل أول شهيد من بين صفوفهم فى مارس 2020، مشيرا إلى أن شهادة الوفاة الإصابية تعتبر "شيك" يصرف بها معاش استثنائي يضاف إلى المعاش العادى ليصبح بقيمة 145% من الأجر الشامل .
جدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الوفاة الإصابية بكورونا، هى :
1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل "نموذج احتساب الوفاة إصابية"
2- صورة بطاقة الرقم القومى
3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى
4- شهادة الوفاة
5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد
6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها: يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى
7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.