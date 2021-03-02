شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصحاب الحق فى استخراج وثائق الميلاد يدويا وإلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستطيع المواطن الحصول على شهادات الميلاد المميكنة، من خلال مقار السجلات المدنية، أو عبر الانترنت وتوصيلها له للمنزل.

وتتيح الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على شهادات الميلاد المميكنة، ويحق لمجموعة من الأشخاص الحصول عليها، أبرزهم "الشخص نفسه والأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال".

وشهدت الأحوال المدنية تطوراً ضخماً، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث أتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الكول سنتر من خلال الاتصال التليفونى على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400"، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى" بـ10 لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.

ولم يقتصر التطوير على الرقمنة، وإنما تم تطوير المباني لاستقبال الراغبين في استخراج الأوراق من خلال المقار المتواجدة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة العديد منها وانشاء مباني جديدة، ومد ساعات العمل في بعضها للتاسعة مساءً وذلك بهدف تخفيف الضغط على المباني والقضاء على الزحام.

"كبار السن" و"المرضى" كان لهم نصيب في التطوير، من خلال تخصيص أماكن لهم لاستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، مع إيفاد مأموريات لغير القادرين على الحركة لمنازلهم لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم.