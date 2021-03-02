شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة اليوم إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الثلاثاء 2 مارس، امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي «الأحياء » و«الفلسفة والمنطق» إلكترونيا على التابلت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان على حسب المحافظة.

ويؤدي طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح ،الامتحان بالفترة الأولي من الساعة التاسعة وحتي العاشرة بمادة الأحياء ،ويؤدي طلاب نفس المحافظات الساعة التاسعة صباحا امتحان الفلسفة والمنطق وحتي الساعة 10 صباحا.

ويؤدي طلاب محافظات الاسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الاحمر، وجنوب سيناء، الامتحان من الساعه 10 صباحا لأداء امتحان الأحياء الذي يستمر حتى 11صباحا، ويدخل الطلاب على منصة الامتحان 10 صباحا ليؤدوا امتحان الفلسفة والمنطق حتى 11 صباحا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.