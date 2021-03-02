حدث ليلاً| 580 إصابة جديدة بكورونا.. و17 رسالة مهمة من وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141347 حالة حتى اليوم.

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امتحانات تجريبية للثانوية في أبريل.. 17 رسالة "مهمة" من وزير التعليم بشأن الامتحانات والغش

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا تحت عنوان "توضيح مهم" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "فيسبوك".

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الصحة: 66 أسرة شهيد من الفرق الطبية حصلوا على شهادة الوفاة الإصابية

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم حتى الآن صدور شهادات الوفاة الإصابية لـ66 أسرة شهيد من الفريق الطبي من الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، منهم 47 طبيبًا و19 من باقي أعضاء الفريق الطبي، وتم تسليمها في هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

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واشنطن: مستمرون في دعم جهود حل أزمة سد النهضة الإثيوبي

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ‏مستمرة في دعم جهود التعاون بين إثيوبيا والسودان ومصر للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين.

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أديب: توجيهات السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري لعامين هي رسالة طمأنة للمواطنين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرار الرئيس السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري لمدة عامين يهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، ويبعث برسالتين مهمتين إلى الشعب.

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"النيابة أدت دورها بشفافية".. محامي "فتاة فيرمونت" يرد على ادعاءات "هيومن رايتس ووتش"

ندد محمد حمودة، محامي "فتاة فيرمونت"، بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي دعا السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة بالقضية.

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السعودية: تلقي لقاح كورنا شرط رئيسي للمشاركين في الحج

وجه وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق الربيعة ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

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عوض تاج الدين: من الممكن إصابة نفس الشخص بكورونا لأكثر من مرة بدون أعراض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مرض السل لم يختفى من العالم حتى الآن، مضيفا: "حتى الآن لم يتوصل العلم إلى تطعيم لهذا المرض.. وهناك محاولات مضنية للوصول إلى لقاح لحماية الناس منه، وتطعيم الدرن يعمل على تقليل شدة المرض وليست للحماية منه".

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"التعليم" تكشف حقيقة إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي

كشف محسن عبدالعزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال رابط لموقع إلكتروني.

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تقرير: ترامب وزوجته تلقيا لقاح كورونا في يناير قبل مغادرة البيت الأبيض

تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب جرعتهما الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد- 19 قبل مغادرتهما البيت الأبيض في 20 يناير، حسبما صرح مستشار لترامب يوم الإثنين.

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بايدن والرئيس المكسيكي يشددان على الشراكة القائمة على الاحترام

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على الشراكة بين الجارتين في أمريكا الشمالية عقب اجتماع افتراضي انعقد يوم الاثنين.

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