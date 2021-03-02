كورونا في 24 ساعة| 48 وفاة وتزايد الإصابات.. وتناول اللقاح شرط للحج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141347 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيرس كورونا في مصر والعالم:

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