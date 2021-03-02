شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تعلن 4 شرائح لمتوسط تكاليف الخدمات العلاجية بالعيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إنتهاء النقابة من أجراء دراسة خاصة لمتوسطات تكاليف الخدمات العلاجية الخاصة بقطاع طب الأسنان وعيادات الأسنان، موضحا أن الدراسة حددت أربع شرائح لفئات تسعيرية وفق عدة معايير من بينها:"موقع العيادة- عدد الكراسي- هل تطبق طب الأسنان الرقمى أم لا؟- عدد الموظفين بها- تكاليف الأجهزة الموجودة بالعيادة- المصروفات السنوية الثابتة"، والتى يحدد الطبيب بناء عليها شريحته ومن ثم حساب تكاليف العلاج لديه بشكل دقيق.

وأوضح هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قيمة العلاج الذى يحتاجه المريض فى حالات الحشو تشمل "الخامات ونسبة من التكلفة الثابتة مثل الإيجار والكهرباء وغيرهم، مضيفا: أنه وفق الدراسة، فى حال أن تكلفة حشو الأسنان قيمته 250 جنيها، فأن ذلك يعنى أن كل مريض يأتى للعيادة الطبيب دفع 250 لتقديم الخدمة له، وبالتالى فهو يحتاج إلى إضافة نسبة الربح والضرائب الخاصة به، بعد تحديد تكلفة كل خدمة تُقدم داخل العيادة، بداية من الكشف والأشعة، وحتى الطربوش والزرع، لافتا إلى أن الدراسة تمت وفق أرقام حقيقية.

وأضاف: وتضم الشرائح المُحددة جدول خاص بالدرجة العلمية الحاصل عليها الطبيب، والتى تُحدد له نسبة ربح أيضا فى السعر النهائى للتكلفة، بعد تحديد نسبة تكاليف الإدارة، والضرائب، مشيرا إلى أن الدراسة تُقدم كمشروع متكامل لمساعدة الأطباء الأعضاء في عملية التسعير المتناسبة مع كل خدمة، لذا فهى جميع الأسعار والتكاليف استرشادية، ويحق للطبيب تحديد أسعار الخدمات لديه سواء أقل أو أكثر.