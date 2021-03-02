شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 6 لجان لمتابعة 123800 فدان فول وحملة قومية لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير للإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن مساحات المحصول الشتوى، يوضح ارتفاع مساحات الفول البلدى الى ما يقرب من 123 ألفا و800 فدان وجارى الحصر والتدقيق ، مضيف أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة ، بتكثيف لجان المتابعة لجميع الزراعات الشتوية وحل مشاكل المزراعين لزيادة الإنتاج .

وتواصل وزارة الزراعة ، ممثلة في مركز البحوث الزراعية ، عمل لجان مرورية بغيطان الزراعات الشتوية من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقلية ، ومعهد وقاية النبات ، وامراض النبات ، وقطاع الخدمات الزراعية ، ومعهد المحاصيل الحقلية ، ومديريات الزراعة ، والعديد من التخصصات الفنية الزراعية ، للتعريف بالممارسات الجيدة للزراعة ، ومكافحة امراض النبات ، خاصة للفول البلدى لزيادة الإنتاج ، وعمل برامج توعوية حول طرق رى وتسميد ومكافحة محصول الفول البلدى لزيادة الإنتاج .

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجانا مرورية بحقول الفول البلدى لمتابعة المحصول وعمل برامج توعوية من خلال حملات على زراعات الفول حول طرق رى وتسميد ومكافحة افات المحصول حتى الحصاد لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد، مضيفا أنه منذ بدء زراعات المحصول تم تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج ،التى تم استنباطهم حديثا وتم طرحها الموسم الجديد ، ذو جودة عالية فى الإنتاج ومبكر النضج ، ومقاومة لمرض الهلوك ، متوقعا زيادة المساحات المنزرعة من الفول البلدى الموسم الجديد.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية ، أن جميع الأصناف الجديد التي تم طرحها قليلة الاستهلاك المياه ومقامة لأمراض أوراق المحصول ، ويحقق له أعلى إنتاجية فى المحصول وهامش ربحى تجعله ينتقل من محصول إلى محصول خر ذو انتاجية عالية ، متابعا أن قسم البقوليات يواصل إنتاج أصناف جديدة من تقاوى الفول البلدى مضادة لجميع الأمراض .

وتابع "خليل "، أن جميع الأصناف التى تم استنباطها حديثا مقاومة للأمراض والآفات وذو احتياجات مائية أقل ، مبكرة النضج عالية الإنتاجية، مؤكدا أن هناك خريطة لجميع المناطق التى تم نشر الأصناف التى تتناسب مع كل محافظة من حيث الطبيعة والمناخ الذى يتبعها، لافتا إلى أن أستنباط أصناف تقاوى مقاومة لمرض الهالوك الذى يصيب الفول ويقضى عليه وهى جيزة 843، ومصر1 ،وتعطى إنتاجية عالية جدا للفلاح.