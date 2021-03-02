شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع «الجينوم المرجعى للمصريين» بتكلفة 2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاق إشارة البدء فى تنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين، وإنشاء المركز المصرى للجينوم.

وقال «عبدالغفار» فى بيان، الإثنين، إن مشروع الجينوم الأكبر فى تاريخ مصر الحديثة، حيث أطلقت الوزارة المبادرة الخاصة به بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات، وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًا ومؤسسة مجتمع مدنى، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، التابعة للوزارة، أن الأكاديمية أعدت مشروع الجينوم للمصريين وخطته التنفيذية فى يونيو الماضى، لرسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة، وتحديد العوامل الجينية المؤثرة فى الاستجابة للأوبئة. وأكد «صقر» أن المشروع يهدف لدراسة الجينوم المرجعى لقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة، مثل القلب والأورام والأمراض الوراثية، إذ إنه العمود الرئيسى لأى منظومة صحية متطورة.

وأشار إلى اختيار «مركز البحوث والطب التجديدى» مقرًا للمشروع، بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة فى المجال، بموجب اتفاقية تعاون ثلاثية بين الأكاديمية ومركز الطب التجديدى بوزارة الدفاع والجهات المنفذة.

وأوضح أن المركز سيصبح منارة لكل الباحثين المهتمين بالجينوم داخل مصر وخارجها، وسيسهم فى رفع قدراتهم وبناء كتلة حرجة من العلماء المصريين فى هذا المجال، وإتاحة الفرصة لدراسة العينات داخل البلاد دون الحاجة للإفصاح عن أى بيانات تتعلق بالأمن القومى المصرى.

وتوقع «صقر» أن تتنوع عوائد البرنامج ما بين نشر علمى فى أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل فى مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم فى مجالات الرعاية الطبية داخل مصر.