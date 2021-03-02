شكرا لقرائتكم خبر عن شحنات جديدة من «لقاح كورونا» الصينى تصل مصر قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير الصينى فى القاهرة، لياو ليتشيانج، أن حكومة بلاده قررت تقديم دفعة ثانية من لقاح فيروس كورونا، قريبًا لمواجهة الوباء، مشيرًا إلى أن الدفعة الثانية ستكون مساوية للدفعة الأولى التى تُقدر بـ300 ألف جرعة.

وقال السفير الصينى، خلال مؤتمر صحفى افتراضى من مقر السفارة، إن بلاده متعهدة بتوفير اللقاحات لمصر، حيث تربط البلدين علاقات قوية، ويظهر ذلك من خلال التعاون الثنائى فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خصوصًا أنه كان أول الرؤساء الذين قدموا الدعم للصين، لذا شاركت بكين مع القاهرة خبرات مواجهة الفيروس.

وأوضح ليتشيانج أن الصين تستخدم اللقاحات بدافع الصداقة والشراكة، فبدون التعاون بين الدول النامية لن تنتصر البشرية ضد الوباء، باعتبار أن سكان تلك الدول أكثر بكثير من سكان الدول المتقدمة، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتوفير لقاحات لمواطنيها بنحو مليار و400 مليون شخص، فى حين تسعى لتقديم اللقاحات للدول الأخرى من أجل سلامة البشرية.

وأوضح أن بكين قررت الانضمام إلى فريق دولى لـ«أصدقاء اللقاحات»، لتقديم اللقاحات الصينية إلى الدول المحتاجة له، كما قدمت لمنظمة الصحة العالمية 10 ملايين جرعة لقاح كدفعة أولى للدول النامية، فيما ستقدم أيضا لقاحات لـ53 دولة نامية، و19 دولة إفريقية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مع الدول العربية، وفى مقدمتها مصر والإمارات والبحرين والمغرب. ولفت إلى أن الرئيسين المصرى والصينى تقابلا 9 مرات، فأصبحت هناك صداقة شخصية بينهما، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات والمشروعات، ومنها بناء المدن والسكك الحديدية، ومدينة العلمين الجديدة، ومبادرة الحزام والطريق، وكشف أن الرئيس الصينى يدعم إقامة المشروعات فى مصر، وهناك استعداد لتعزيزها لتطوير العلاقات الثنائية، كما أشار إلى أن بلاده دعمت مصر فى حقها فى تأميم قناة السويس.

فى سياق مواز، أعلنت وزارة الصحة، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، فيما تم تسجيل 595 حالة جديدة، وتوفيت 49 حالة، ليصل إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر حتى الآن إلى 182424 حالة، من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها.