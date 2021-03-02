شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تسمح بالتعامل المباشر مع المواطن لتركيب العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت بعض العقبات أمام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، خلال تنفيذ طلبات المواطنين للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، نتيجة اعتماد العديد من المواطنين على تقديم الطلبات من داخل مراكز الإنترنت "السيبر"، وقاموا بوضع أرقام هواتف هذه المراكز بدلا من أرقام المتقدمين، الأمر الذى جعل التواصل بين الشركات والمواطنين مستحيل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدد من مراكز الإنترنت بالأحياء الشعبية والقرى المواطنين البسطاء وحدوا مبلغ 300 جنيه مقابل إعادة كلمة السر الخاصة بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية التى تم تقديمها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية ليتمكنوا من متابعة طلباتهم وسداد قيمة المقايسات وغيرها من الإجراءات، وفور علم وزير الكهرباء بهذه الأزمة بعد زيادة عدد الشكاوى فى هذه الجزئية اصدر تعليمات بسرعة تقديم هذه الخدمة للمواطنين.

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزير الكهرباء وجه الشركة القابضة لكهرباء مصر والقائمين على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بإضافة خدمة جديدة وهى مساعدة المواطنين الذين لم يتذكروا كلمة المرور الخاصة بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية و إعادتها لهم.

و أوضح المصدر، أن معظم المواطنين بالإحياء الشعبية والقرى والريف اعتمدوا على مراكز الإنترنت في تقديم الطلبات ولم يحتفظوا بكلمة المرور علاوة على عدم تسجيل رقم تليفون خاص بهم و قاموا بتسجيل رقم تليفون مركز الانترنت، وهو ما تسبب فى عدم قدرتهم على متابعة الطلبات الخاصة بهم و سداد قيمة المقايسات واتباع الإجراءات الأخرى وهو ما تسبب فى وجود عائق لتركيب العدادات الكودية لهولاء المواطنين، موضحا أنه تم تلقى عدد كبير من الشكاوى خاصة باستغلال مراكز الإنترنت وتحديد بعضهم مبلغ 300 جنيه لاستعادة كلمة المرور.

وتابع المصدر، أن من بين العواقب التي ظهرت أثناء تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية، هو أن معظم العقارات المخالفة لم يتمكن سكانها من التواصل مع صاحب العقار ليقوم بل تقديم الطلب بنفسه وفقا للقواعد، موكدا أن الوزارة تبحث عن حل لهذه الأزمة لتسمح بكل مواطن تقديم الطلب بنفسه دون الحاجة لاصحاب العقارات.

وقال المصدر، إن الأولوية في تركيب العدادات الكودية ستكون لكبار السن و ذوى الاحتياجات الخاصة مهما كان تاريخ تقديم الطلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، موكدا أنه سيتم تركيب العدادات لهم إذا لم تجد شركة التوزيع اى معوقات فى الإجراءات.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المحاسب محمد السيسي، أنه تم اكتشاف أن معظم المواطنين بالأحياء الشعبية سجلوا طلبات تركيب العدادات الكودية من داخل مراكز الإنترنت ولم يقوموا بتسجيل رقم تليفون لهم ليتم التواصل عليه و اكتفوا بتسجيل رقم تليفون المركز، الأمر الذى جعل التواصل مع مقدم الطلب مستحيل.

وأوضح رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه على الفور تم معالجة المشكلة من خلال وضع لافتات بجميع فروع الشركة لمناشدة المواطنين التوجه للشركة و فروعها لاستكمال إجراءات تركيب العدادات الكودية، موضحا أن هذه اللافتات مكنت الشركة من التواصل مع مئات المواطنين الذين تقدموا على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه ولم يتمكنوا من متابعة طلباتهم.

ومن جانبه ،أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تلقت مليون و70 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى اليون من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء من المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها الوزارة فى الأول من يوليو 2020.

واضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المنصة تستقبل أيضاً عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.