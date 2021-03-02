شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 214 ألف طفل ضد شلل الأطفال بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت فاعليات اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بأسوان، عن تطعيم 214 ألفا و101 طفل بواقع 83% من المستهدف البالغ 257 ألفا و219 طفلا.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض .