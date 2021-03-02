شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تسجيل قراءة فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعمل شركات تحصيل فاتورة الغاز الطبيعي وشركات توصيل الغاز الطبيعي في تلقي طلبات تسجيل قراءات عدادات استهلاك فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل إلكترونيًا.

ويجب على المواطنين تسجيل قراءات فاتورة الغاز من الان ولمدة 15 يوما تنتهي يوم 15 مارس الجاري، حيث يتم استقبال طلبات العملاء بتسجيل القراءات للمحاسبة على الاستهلاك الفعلي للعداد.

وفي تطور منظومة التحصيل الالكتروني في مصر والتوسع في التعاملات الإلكترونية والتسهيل على المواطنين خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا في العالم، تم إطلاق العديد من الوسائل لإرسال قراءة عداد فاتورة الغاز المنزلي، وكذلك سداد فواتير الغاز المنزلي، وذلك بسبب عدم دخول المحصلين للمنازل لحين انتهاء أزمة انتشار كورونا.

أولا: الموقع الإلكتروني لتسجيل فاتورة الغاز للشركة من هنـــــا

ثانيا: الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان "فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة".

ثالثا: عن طريق تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني كذلك.

رابعا: إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ "POS" ويتم أثناء تحصيل فاتورة الغاز عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

وأيضا من خلال مكاتب البريد المصري او تطبيق موبايل ماي فوري او تطبيق جوميا.

كذلك من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني " خدماتي ـ مصاري ـ أمان- بي - فوري ـ ضامن".

تطبيق الكتروني جديد لمحطات الغاز

هذا وقد قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة أطلقت أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات الغاز الطبيعي.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»: «التطبيق متاح حاليا لكافة الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد»، مشيرا إلى أن أكثر من 300 ألف سيارة تحولت للعمل بنظام الغاز الطبيعي.. للمزيد اضغط

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ومن جهة اخري من الجيد توفير منافذ متعددة لإبلاغ القراءات وتحصيل فاتورة الغاز وهذا ما سنجنيه بعد أزمة كورونا المنتشرة، كما أنه جاري العمل على توفير خدمة إرسال قراءة فاتورة الغاز عبر " الواتساب " لتسهيل التواصل.