شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مذيع كبير في التليفزيون المصري بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عادل عبساوى، رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، وفاة الإعلامى وائل عبدالمجيد، مؤسس القناة الخامسة ورئيسها الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا».

وقال عبساوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنعي ببالغ الحزن والاسي الإعلامي الكبير وائل عبدالمجيد مؤسس ورئيس القناة الخامسة الأسبق، وواحد من الرعيل الأول لماسبيرو الذي وافته المنية بعد معاناة قصيرة مع ڤيروس كورونا، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

وتابع: «الدفنة والعزاء بمقابر الغفير خلف جامع أبوالمكارم، أسفل كوبري الفردوس بصلاح سالم، في الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء».