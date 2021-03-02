"الزراعة": 19 مدرسة حقلية في 10 محافظات خلال أسبوع لتوعية المزارعين والمربين

8 مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والدقهلية والقليوبية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش، و4 مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات الدقهلية وبني سويف والمنيا وسوهاج، و4 مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات بني سويف وسوهاج والغربية والدقهلية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش، و3 مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والدقهلية والغربية.

أكد الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد أنه تم خلال الأسبوع الماضي 19 مدرسة حقلية في 10 محافظات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012