وزيرة الهجرة: نسعى لتضافر الجهود مع النواب لدعم شباب المصنعين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في احتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، وبمشاركة محمد عبدالملك رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، لمناقشة جهود وزارة الهجرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستعانة من المصريين المتخصصين بالخارج المعنيين بهذا الملف.

وأثنى النائب محمد مرعي رئيس اللجنة على جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات الهامة لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال عدد من المبادرات المهمة لتعزيز الهوية المصرية وروح الانتماء في نفوس أبنائنا بالخارج، كذلك جهد الوزارة في دعوة وجذب المستثمرين بالخارج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بالإضافة لمشاركة المصريين بالخارج في الترويج لهذه الصناعات الهامة والتي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس اللجنة أننا نهدف من هذا الاجتماع لتضافر الجهود كافة؛ للعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن المصري في هذه المرحلة الهامة من بناء الدولة المصرية الحديثة، ويأتي ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير على رأس الملفات التي تلعب دورا محوريا في بناء الدولة، وشهدت الفترة الماضية سعي وزارة الهجرة لجذب المصريين بالخارج لدعم هذه المشروعات وكان من بينها مشروع إحياء الحرف القديمة في الجمالية لمستثمر مصري، وهناك رغبة لاستنساخ هذا النموذج والتوسع في تطبيقه بعدد من المدن، وتعظيم دعم الصناعات والحرف التراثية والخزفية.

في السياق ذاته، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن هذه المرحلة تتطلب فتح تعاون بين الوزارة واللجنة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضافر الجهود لتشجيع أصحاب الحرف التراثية في مختلف محافظات الجمهورية.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم جهود الوزارة في جذب ودعوة المصريين بالخارج لدعم المشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير في عدد من المحافظات، ويأتي في مقدمة هذا الجهد مؤتمر مصر تستطيع، حيث يتماشى مع خطط الدولة المصرية في عدد من الملفات العامة، وننظم حاليا النسخة السادسة من المؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من خلال جلسات حوارية افتراضية مع خبراء الصناعة المصريين بالخارج بحضور وبمشاركة الوزراء المعنيين بهذه الملفات، ونعمل على الخروج بتوصيات جادة من كل جلسة وإرسالها للوزارة المعنية للبدء في الاستفادة منها، مضيفة أنه سيتم تنظيم جلسة حوارية ضمن المؤتمر لمناقشة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج في هذا المجال.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى جهد وزارة الهجرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنفيذ أهدف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث شهدت تضافرا كبيرا للجهود بين الجهات المعنية، حيث يتم العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبجانب التوعية كان لابد من توفير تدريب وتأهيل للشباب بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية على فرص العمل البديلة في سوق العمل المصري، وفي هذت الإطار عملت وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة كافة احتياجاتهم للعمل على توفيرها وتذليل كافة العواقب التي قد تعيق استمرار هذه المهن.

واردفت وزيرة الهجرة أن الجهد استمر خلال أزمة العالقين بالخارج حيث نجحت الدولة المصرية في إعادة عدد كبير من المصريين بالخارج، كذلك تعمل الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في وزارة الهجرة بالتعاون مع التخطيط من خلال طرح استمارة "نورت بلدك" التي تستهدف توفير فرص عمل للعائدين من الخارج، وتشهد الفترة الحالية عملا جادا في إطار معرفة تخصصات من سجلوا بالمبادرة وحصر فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية والبدء في دمجهم بها، ويمثل ذلك أيضا احتضان لهذه الفئة من المصريين بالخارج.