من كرداسة للنوبارية.. ليلة سقوط "إمبراطورية الغنتوري" بـ3 ملايين جنيه وترسانة سلاح وهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

هارب من حكمين بالمؤبد وثالث بالسجن 5 سنوات عمد إلى تكوين إمبراطورية ترتكز على تجارتي المواد المخدرة والسلاح. وقع اختياره على محور روض الفرج ومركز كرداسة كنقطة انطلاق ظنا أنه في مآمن بعيدا عن أعين الشرطة إلا أن رجل الأمن كانوا له بالمرصاد.

معلومات سرية وردت للواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدتها التحريات أن مسجل خطر يدعى "محمد.ر." وشهرته "الغنتوري" يبلغ من العمر 30 سنة، هارب من حكمين بالمؤبد والسجن 5 سنوات بقضية مخدرات، يمارس نشاطا إجراميا في تجارة المخدرات وحيازة السلاح.

شكل اللواء عاصصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى وكيل الفرقة.

وحدة مباحث كرداسة برئاسة الرائد معتصم رزق عملت على مراقبة نشاط العنصر الإجرامية على مدار الساعة مع تحري الدقة خشية انتباهه لتحركات الشرطة.

خلصت الجهود الأمنية إلى ان "الغنتوري" يتخذ من محور روض الفرج وكرداسة وكرًا لترويج الهيروين على عملائه مع حيازته للأسلحة والذخائر للدفاع عن نفسه وتجارته المشبوهة.

مأمورية سرية أشرف عليها اللواء علاء سسليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، داهمت بؤرة المتهم وتمكنت من ضبطه.

وأرشد المتهم الثلاثيني عن مخزن بأرض زراعية بكرداسة، عُثر بداخله على ٦ بنادق آلي، ٦٦ خزينة آلي، ٤٦١ طلقة آلي، ٣٤ طلقة خرطوش، فرد خرطوش و٩ أسطوانات هيروين وزنت ٣ كيلو جرامات.

كما عثر على مبلغ مالي نحو ٣ ملايين و١٦٠ ألف جنيه ضبطت بحوزته داخل مزرعة ملكه بمركز النوبارية، اشتراها مؤخرا بمبلغ ٦ ملايين جنيه، وأقام بها فترة قصيرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.