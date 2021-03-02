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الأمن يكشف غموض اختطاف فتاة بنى سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة اختطاف فتاة بنى سويف وتبين بأن تركها المنزل بسبب خلافات أسرية وعادت بعد الإقامة عن أقاربها بالقاهرة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات ببنى سويف منذ عدة أيام ولم يتم العثور عليها.

وبالفحص تبين حضور والد الفتاة إلى قسم شرطة بنى سويف، وقرر بعودة نجلته التى كانت تقيم لدى أحد أقاربه بالقاهرة ولم يمسها سوء، وتعهد بحسن رعايتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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