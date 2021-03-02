احتفالا بيومها العالمي.. الحماية المدنية بالجيزة توزع وردًا وكتيبات إرشادية على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

احتفت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يتزامن مع الأول من مارس كل عام.

وحرص رجال الإدارة على توزيع الورد على المواطنين بميداني مصطفى محمود بالمهندسين والحصري بمدينة 6 أكتوبر ومحيط "هايبر" بالشيخ زايد.

كما تم توزيع كتيبات تضمنت دور الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات العامة، والخاصة والحفاظ على البيئة والاقتصاد، والإرشادات العامة للوقاية من الحرائق.

بدورها، سعت وزارة الداخلية إلى تدعيم قطاع الحماية المدنية باستمرار؛ للوصول لحماية مدنية قوية متطورة في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية.

ويعد قطاع الحماية المدنية في مصر، من أقدم المرافق في الشرق الأوسط، وقدم الكثير منذ نشأته في تعزيز الأمن وحماية المنشآت والأرواح والممتلكات.

وتعتبر المنظمة الدولية للحماية المدنية أكبر كيان حكومي، يضم أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم، إضافة إلى أنها تضم في عضويتها عدد كبير من الدول العربية.