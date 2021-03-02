شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة للسيسي: «المصريون شعبك وأحبتك الذين لا يجدون بعد الله حنانا إلا منك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إن تدخل الرئيس عبدالرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد لمدة عامين، ترجمة حقيقية لصدق إحساسه بالمواطنين وظروفهم وحقيقة أوضاعهم.

وأشارت المنزلاوي، في بيان مساء الاثنين، إلى أنه لا يوجد رئيس يعلم حجم ما يعانيه الشعب مثل الرئيس السيسي، فهو يعلم تفاصيل حياة المواطن اليومية، مؤكدة أن أفعال الرئيس تؤكد على تصديه للفقر والدليل على ذلك المبادرات التي تم إطلاقها.

وتابعت أن المواطنين كانوا على يقين بأن الرئيس لن يخذلهم، مضيفة: «إنهم شعبك وأحبتك الذين لا يجدون بعد الله حنانا إلا منك ولا سندا إلا بدعمك».

يذكر أن الرئيس السيسي، وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع إعداد الحكومة مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.