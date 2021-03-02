شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطرح الشركة المصرية للاتصالات WE، فاتورة التليفون الأرضي لعملائها عن شهر يناير 2021 عن استهلاك الثلاثة أشهر الأخيرة، وقد بدأت المصرية للاتصالات في تحصيل الفاتورة في نصف يناير الماضي، وتنتهي آخر مهلة لتحصيل الفاتورة 14 مارس مع صدور الفاتورة الجديدة لشهر مارس كما اعتدنا.

وتجدول الشركة المصرية للاتصالات نظام سداد فاتورة التليفون الأرضي بأن يكون شهرياً أو عن ثلاثة أشهر أو سنوياً، وفق الاتفاق مع المتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة، في إطار اهتمام المواطنين بالبحث عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 نبدأ سدادها من منتصف يناير ولمدة شهر حتى منتصف فبراير، واذا لم يتم السداد يتم تحويل الخط الي خاصية الاستقبال فقط، ولمدة شهر حتى منتصف مارس بعدها تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس

وتقدم للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت، أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 ، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

- صورة أرشيفية

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بوقف خدمة الإنترنت الأرضي، ومع انتهاء فترة السماح التي تتحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضي وذلك عبر أي منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصري، ومصاري، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة.

خطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2021

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا. ثم إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة "اظهر الفواتير"، فتظهر قيمة الفواتير الغير مدفوعة.

وقد قدمت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أيضا من خلال الطلب علي الخط الساخن على 19777.

كما تتيح الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح شهر وذلك بعد إعلان الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز العميل فترة السماح سيتحول الخط المنزلي إلى استقبال فقط، إضافة إلى قطع خدمة الإنترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وسيتم فرض غرامة تأخير من قبل الشركة لعدم التزام العميل بدفع الفاتورة في الموعد المحدد، وتجاوز فترة السماح.