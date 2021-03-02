شكرا لقرائتكم خبر عن شديد البرودة ليلا وشبورة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 مارس، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء بينما يسود معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وغائم بشكل جزئي على وسط سيناء والرياح معتدلة.

بينما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كليهما وغائم بشكل جزئي والرياح معتدلة.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية على بعض المناطق، بالإضافة إلى شبورة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

- حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -