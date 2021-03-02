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شديد البرودة ليلا وشبورة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شديد البرودة ليلا وشبورة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 مارس، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء بينما يسود معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وغائم بشكل جزئي على وسط سيناء والرياح معتدلة.

بينما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كليهما وغائم بشكل جزئي والرياح معتدلة.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية على بعض المناطق، بالإضافة إلى شبورة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

- حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر -

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- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -

May be an image of ‎text that says '‎EMA CAIR RSMC- النشرة الجوية مارس 2021 مضطرب ارتفاع الرياح العامة للتحاليل السواحل القاهر والرياح السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط خليج طقس طقس معتدل والرباح شمال الصعيد والرياح معتدلة صغری 22 17 على سيناء شمالو جنوب .الصعيد المدينة طابا كاترین طقس طقس 24 الشيخ الشمالية المدينة 12 مناطق من %30 .(تقريبا أمطار خفيفة على الاسكندرية 11 الزراعية 21 24 24 اسيوط شبین الكوم دمنهور بلطیم 25 السلوم الرطوبة 19 11 السواحل 16 17 27 26 26 20 21 21 13 10 المنصورة الاسماعيلية السويس هشام حسن طاحون رئیس مجلس الادارة رفح عبدالغفار رئيس الادارة المركزية للتحاليل عبدالمنعم التحاليل مدير‎'‎

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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