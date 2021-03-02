شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل «طبق دش» على كوبري الحجاز بمصر الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة، صورة لإزالة طبق دش من جسم الكوبري الجديد بمنطقة الحجاز مصر الجديدة.

وقالت الصفحة: «بعد ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طبق دش معلق علي جسم الكوبري الجديد بمنطقة الحجاز مصر الجديدة، نود الإحاطة بأنه تم رفع الدش وإتخاذ اللازم حيال الموضوع».

دش أعلى الكوبري

دش أعلى الكوبري