شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لن نفصح عن التخطيط الفني لامتحانات الثانوية العامة لأسباب تأمينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا علاقة للثانوية العامة فنيا وتأمينيا بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من قريب أو بعيد.

وأضاف شوقي، ردا على تساؤلات أعضاء جروب «أولياء أمور مصر الآباء» عبر تطبيق «واتساب» حول آلية عقد امتحانات الثانوية العامة واحتمالية سقوط السيستم ومصير الطلاب ومستقبلهم في تلك الحالة: «لا تشكلوا انطباعات أو تخوفات عن طريق الربط بينهما».

وتابع شوقي: «أوضحت أن التخطيط الفني مختلف ولن نفصح عنه لأسباب تأمينية وكذلك سوف نجري امتحانات تجريبية للثانوية العامة مرة أو اثنين قبل الامتحان النهائي، والتجربة ليست واحدة ولا ينبغي القياس وأرجو ترك الأمور الفنية والتنظيمية للدولة مع ملاحظة أن نسبة اتمام الامتحان اليوم 99.9%؜ حول الجمهورية».

وقال شوقي: «سوف نعلن كل شئ في موعده وأرجو عدم التساؤل لأننا سنعلن كل شئ يا افندم».