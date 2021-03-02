شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التضامن تطلق مبادرة لتقديم الدعم الطاريء تحت مسمى الإسعاف الاجتماعى

3060 محلاً تشارك فى تخفيضات الأوكازيون الشتوى.. اعرف التفاصيل

النقل: خط برى لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق وسعر التذكرة 130 دولارا

الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الصحة تعلن تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل ضد شلل الأطفال فى أول يوم للحملة

السكة الحديد تعلن تأجيل وصول 22 عربة روسية جديدة للخميس المقبل

التعليم" تعلن بدء بث حصص تعليمية للصفوف من الرابع الابتدائى للثالث الثانوى

طلاب بأولى ثانوى: امتحان الجغرافيا سهل وانتهينا من الإجابة فى 30 دقيقة

التعليم: 98.9% تمكنوا من الدخول لـ امتحان الانجليزى و99.9% بالجغرافيا لأولى ثانوى

التعليم: يستعين الطالب بتابلت المعلم حال حدوث مشكلة بجهازه والموبايل ممنوع

تشديد على الاستفادة من مياه الصرف الزراعى لتعظيم الموارد المائية لمصر

إطلاق تنفيذ مشروع مصرى لرسم خريطة جينية للمصريين