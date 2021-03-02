شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إدارة بايدن تركز على الانتعاش الاقتصادى وإتاحة لقاح كورونا للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لمشاركة جزء من إمدادات لقاح كورونا مع أي دولة حتى الآن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية طلب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من نظيره الأمريكي جو بايدن مشاركة بلاده جزءا من إمدادات لقاح فيروس كورونا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفكر في هذا الأمر.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن جو بايدن أوضح أنه يركز على ضمان إتاحة اللقاحات لكل مواطن أمريكي، وهذا هو تركيزنا الآن، موضحة أن إدارة جو بايدن تركز على الانتعاش الاقتصادى، والتأكد من أن المكسيك وكندا آمنتان بما يكفي لفتح حدودهما أمام الولايات المتحدة.