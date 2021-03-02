شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الحماية المدنية بالجيزة يكرم أسر الشهداء بمناسبة اليوم العالمى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة، على تكريم أسر الشهداء من أبطال الإدارة؛ احتفالا باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يتزامن مع الأول من مارس كل عام.

ونظمت الإدارة، اليوم الاثنين، احتفالية بمقر الإدارة تم خلالها تكريم والدة الشهيد ضياء فتحي، ووالدة الشهيد عمرو عبد الخالق، الضابطان بإدارة المفرقعات.

وأعربت والدتا الشهيدين عن سعادتهم بالتكريم وسط إشادة باللفتة الطيبة من القائمين على الحماية المدنية بالجيزة مؤكدين "التكريم مش غريب على منبع الأبطال.. ديما فاكرين الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم" موجهين الشكر لوزير الداخلية ومساعده للحماة المدنية ومسؤولي الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

وحرص رجال الإدارة على توزيع الورود على المواطنين بميداني مصطفى محمود بالمهندسين والحصري بمدينة 6 أكتوبر ومحيط "هايبر" بالشيخ زايد.

كما تم توزيع كتيبات تضمن دور الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات العامة، والخاصة والحفاظ على البيئة والاقتصاد، والإرشادات العامة للوقاية من الحرائق.



اللواء هشام صادق واسر الشهداء