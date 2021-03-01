شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 طن تراكمات القمامة بشارع الحمام وسط مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حي وسط مدينة الأقصر ، تحت إشراف أيمن حسين رئيس الحي، وقيادة عبد الكريم أحمد نائب رئيس الحي لشئون النظافة ، حملة نظافة مكبرة بشارع الحمام بوسط المدينة لرفع تراكمات القمامة والأتربة.

استهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والجانبية، وخلال الحملة تم رفع ٢٠ طن قمامة من الشوارع وفي نقاط التجميع على مدار اليوم ونقلها لمصنع تدوير القمامة.

وشارك في الحملة معدات جهاز النظافة بالحي، من لوادر وقلابات وسيارات الحملة الميكانيكية والتى قامت برفع الأتربة والمخلفات الصلبة وذلك بتوجيهات العميد ايمن الشريف، رئيس المدينة.