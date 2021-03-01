شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة» تشارك في «ويبنار» غرفة التجارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة تنشيط السياحة، اليوم الإثنين، إن المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة شارك في وبينار عبر تطبيق زووم، بدعوة من لجنة السياحة والسفر بغرفة التجارة الأمريكية.



أفادت الهيئة في بيان، أنه خلال الوبينار قدم يوسف، عرضا تفصيليا لما قامت به الحكومة المصرية ووزارة السياحة والآثار لدعم قطاع السياحة والعاملين به منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى قيام الوزارة بنشر عدد من الأفلام الترويجية القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة والثرية، وشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات التعريفية للسفراء والمراسلين الأجانب واستضافة عدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب والعرب، لتعريفهم بالأماكن السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أشار «يوسف»، إلى خطة الهيئة في تنمية الوعي السياحي والأثري لدي فئات المجتمع المختلفة. كما قام بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة عن بعض ما ورد بالعرض التقديمي، إلى جانب إيضاح عدد من النقاط المتعلقة بموقف الحملات المشتركة، وفتح أسواق جديدة، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.

وفي ختام الوبينار أكد المهندس أحمد يوسف على اهتمام القيادة السياسية بقطاع السياحة والآثار، وحرص الحكومة الكامل على دعمه بكافة السبل.