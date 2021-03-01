شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: حصص تعليمية للصفوف من 4 ابتدائي إلى 3 ثانوي على منصة البث المباشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن بدء بث حصص تعليمية في جميع المواد للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوى، من خلال منصة البث المباشر على الرابط «Https://Stream.moe.gov.eg».

وأوضحت الوزارة، في خطابها، أنه سيتم نشر الحصص مسجلة على القناة الخاصة بالوزارة «https://youtube.com/c/MoEEgyptEduStream».

كما دعت الوزارة الطلاب لمتابعة دروسهم والتواصل مع المعلمين وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر، والرجوع للحصص المسجلة.