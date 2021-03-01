شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق المقرحي عن تأجيل قانون الشهر العقاري: «شكرا يا ريس وكتر خيرك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»: «قررا تأجيل قانون الشهر العقاري يؤكد أن الرئيس السيسي يستمع إلى نبض المواطنين بشكل يومي».

ووجه عضو مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس السيسي قائلا «شكرا يا ريس وكتر خيرك»، مشيرا إلى أنه كان على ثقة باستجابة الرئيس للمواطنين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين.