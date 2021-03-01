شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: انتهاء تنفيذ 1000 مشروع خدمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الانتهاء من تنفيذ ١٠٠٠ مشروع على أرض المحافظة، فيما سيتم الانتهاء من ٤٥٠ مشروعا بحلول 30 يونيو المقبل، في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع اعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية لمتابعة أنشطة البرنامج بالمحافظة، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بقنا والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة وفريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

أضاف «الداودى»، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية من خلال برنامج التنمية المحلية، أبرزها مشروعا الصرف الصحى بنقادة وقفط اللذان يخدمان حوالى ٣٠٠ ألف مواطن من أهالى المركزين، ومحطة مياه حجازة بحرى بطاقة انتاجية ١٢٠ لتر/ ثانية تخدم ٥٠ ألف مواطن، كما يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى أبرزها مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا الذى يخدم ٧ قرى بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٩ ألف م٣/ يوم، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .

من جانبهم أثنى أعضاء بعثة البنك الدولى على انتظام معدلات تنفيذ المشروعات التى يمولها برنامج التنمية المحلية، وأبدوا إعجابهم بمستوى التطور الأجتماعى والثقافى الذى شهدته المحافظة مؤخرا، كما قدموا شكرهم للمسؤولين على حُسن الاستقبال والضيافة.