شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يُشيد بقرار السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري: «أولوياته رضا الشعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري، لافتا إلى أن الرئيس قطع الطريق على الراغبين في إثارة الفتنة بين الحكومة والشعب بتوجيهه الحكيم من خلال العمل بقانون الشهر العقاري المثير للجدل.

وأكد «أبوصدام»، أن هذا التأجيل أسعد جموع المصريين وأعطى فرصة لمراجعة مواده واختيار الوقت المناسب لتنفيذه، مشيرا إلى أن هذا القانون يجب عرضه للحوار المجتمعي على منصات الحوار المتاحه للشعب لتوضيح مواده للرأي العام وتعديل ما لا يناسب الوقت الحالي.

وأكد نقيب الفلاحين، أن الرئيس السيسي يثبت في كل الأزمات أنه الأقرب للمواطنين ودائما ما ينحاز للرأى العام، ودوما ينتصر للشارع مهما كان الثمن، مؤكدا للداخل والخارج أن أولوياته هي رضا الشعب، وأن المصلحه العامه فوق كل مصلحة.