شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولي: تأجيل قانون الشهر العقاري هدية السيسي للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»: «الرئيس يستمع إلى الرأي العام المصري دائما ويتحرك في الوقت المناسب»، مؤكدا أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة حوار مجتمعي حول قانون الشهر العقاري تعد الخيار الأمثل.

وأكمل «قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية إلى الشعب المصري، أسفرت عن حالة من الارتياح العام»، موجها الشكر إلى الرئيس على تدخله في الوقت المناسب.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين.