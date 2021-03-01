شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تركيب «كمر مونوريل 6 أكتوبر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الشركات المصرية المنفذة لأعمال انشاء المونوريل في تركيب أول كمر مونوريل في مشروع (مونوريل أكتوبر في موقع مدينة أكتوبر الجديدة)، وذلك تمهيدا لتركيب القضبان المغناطيسية.

الجدير بالذكر أن مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر و22 محطة، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر و12 محطة، وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو للتنفيذ، بالإضافة إلى عقود صيانة للمشروعين لمدة 30 سنة بقيمة 1.567 مليار يورو لتصل قيمة تنفيذ وصيانة المشروعين إلى 4.262 مليار يورو وبما يعادل 76.5 مليار جنيه.