شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسكندرية يبحث تطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اجتماعا اليوم الإثنين، بجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للوقوف على آليات تطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى.

واستهل الاجتماع بالحديث عن كيفية الاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى بالإسكندرية، وأننا لا بد أن نتكامل ونتكاتف من أجل تعظيم موارد الإسكندرية، واستغلال موارد شبه مهدرة لتحقيق مزيد من النجاح في المجال، وطالب الجهات التنفيذية بوضع خطة قصيرة المدى لعمل نقلة نوعية للمدارس الزراعية بالتعاون مع كلية الزراعة، وتنفيذها في أسرع وقت، وعمل لجنة مصغرة لمعاينة المدارس على أرض الواقع للوقوف على المعوقات وتذليلها.

وتحدث المستشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، قائلا إن المديرية مستعدة لتقديم كافة الخدمات المتاحة من حيث تدريب شباب الخريجين من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والشباب العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، والاستفادة من رأس المال في إقامة مشرعات جديدة، والتعاون بين المدارس الزراعية والمصانع وتدريب الشباب في كافة المجالات المتاحة، والاستفادة من مركز تدريب الحضرة للاستزراع السمكى.

وتحدثت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، عن اقتراح زراعة الأسطح للمنازل بزراعات الزيوت العطرية، والزراعات التي تستخدم في مصانع الأدوية، ويتم تسويق المنتجات أون لاين، وذلك بآلية تحددها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع أحد البنوك، مع توفير جودة المنتج طبقا للمواصفات القياسية.

وقدم محمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مقترحا لخدمات الجهاز في تنمية المشروعات الزراعية بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث يمكن تقديم خدمات تدريب وإدارة المشروعات، وخدمات استشارية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل.