شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: الرئيس السيسي وجه بسن قوانين تُذلل الصعوبات أمام المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمناقشة التسجيل العقاري.

أضاف «مروان» في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»، اليوم الإثنين: «إن هناك مشكلة في منظومة الثروة العقارية بمصر، وعرضنا المشكلات الموجودة على أرض الواقع، ورأى إمهال الناس فترة انتقالية لمدة عامين لتطبيق ضريبة قانون الشهر العقاري، عشان الناس تجهز نفسها، وأنه وجه الحكومة بسن مشروعات قوانين تذلل العقوبات والصعوبات التي كانت تجعل المواطنين يحجمون عن التسجيل.

تابع: «من ضمن المشاكل، هناك العقود العرفية الكثيرة على العقار الواحد، ولن تطالب وزارة المالية نسبة الـ2.5 على عقود البيوع القديمة، لكن جرى الاكتفاء بمبلغ مقطوع مخفض جدًا، مش هنقعد نقول 2.5% أو أقل أو أكتر، وزارة المالية هتقول إنها هتعتبر البيوع قديمة من تاريخ معين».

أردف وزير العدل أن البائع هو من سيسدد نسبة الـ2.5%، وسيجري تجميع كل عقود البيوع القديمة ثم سيتم تخصيص مبلغ صغير مقطوع كضريبة، وستعرض وزارة المالية تصورها في هذا المبلغ.

أكد أن هذا المبلغ سيكون مخفضًا وفي مقدرة أي مواطن عادي، وذلك لحل أزمة عقود البيع القديمة.