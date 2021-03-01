شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: عرض مسودة قانون الشهر العقاري الجديد على البرلمان خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تعديل قانون الشهر العقاري الجديد سيتضمن موادا تيسر على المواطنين للتسجيل بالشهر العقاري، موضحًا أن المواطن عليه أن ينتظر القانون الذي ستطلقه الحكومة ليعرض بشكل مجتمعي وعلى مجلس النواب.

وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن مسودة القانون ستعرض خلال أيام على البرلمان، ويكون عن طريق الحوار المجتمعي للتيسر على المواطنين، مؤكدًا أن إدخال المرافق والخدمات لا يرتبط بالتسجيل بالشهر العقاري، ناصحًا المواطنين بالانتظار لصدور التشريع الجديد للتسجيل بالشهر العقاري وتلافي تشوهات القانون السابق.

وأوضح أن القانون الجديد للشهر العقاري جاء لييسر كثيرا من إجراءات تسجيل الملكية والضريبة على عقود الضريبة العرفية القديمة.