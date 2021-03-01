شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 200 متر بقرية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، إنه يتم شن حملات إزالة الفوري مع كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على هيبه الدولة وردعا للمخالفين.

أضاف، أنه تم عمل حملة إزالات مكبرة بقرية شنتنا الحجر وبالتنسيق مع قوات الشرطة تم إزالة مخالفات المبانى والتعدى على الأرض لعدد ثلاث حالات بقرية شنتنا الحجر بمساحات ٧٠ مترا و٥٤ مترا و٨٠ مترا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.