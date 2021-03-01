شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي: رفضت مقابلة الرئيس الإسرائيلي فتم رفدي من العمل في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن زوجها عندما خرج من السجن بعد اتهامه بقلب نظام الحكم في زمن الزعيم جمال عبدالناصر، أخبرها بأنه سُجن لأنه كان عضوًا في تنظيم سري، ورغم تركه للعمل السياسي سيقومون بالبحث عنه للقبض عليه بدون أي تهمة.

وتابعت «الشوباشي»، خلال حوارها مع برنامج «حلو الكلام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن زوجها بعدما سافر إلى فرنسا بـ5 سنوات جاءت الشرطة للبحث عنه في المنزل بتهمة المشاركة في مظاهرات يناير، معقبة: «كان عنده بعد نظر».

وأضافت أنها عندما فشلت في العمل في المحاماة عملت في مجال الإعلام في فرنسا، مشيرة إلى أنها طُلب منها مقابلة الرئيس الإسرائيلي شيمون بريز، فرفضت بسبب قناعتها بأن إسرائيل هي العدو للعرب، فتم رفدها من القناة، وقدمت للمحكمة، واستمرت قضيتها لمدة 10 سنوات، وكسبت القضية وعادت للعمل، فقاموا بتخفيض راتبها 5 آلاف فرنك، معقبة: «يا حرام كانت ميزانية فرنسا واقفة على الـ5 آلاف فرنك دول».