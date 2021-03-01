شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يهاجم جماعة الإخوان: «حالة ميؤوس منها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الاثنين، جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أن أعضاء الجماعة لديهم مشكلة في قبول الآخر.

وفي تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، وصف ساويرس جماعة الإخوان بأنها: «حالة ميؤوس منها، عندهم مشكلة في قبول الآخر.. حتى المسلم اللى مش إخواني».

وجاءت تغريدة الملياردير المصري، ردا على تغريدة لثروت نافع، البرلماني المصري السابق تقول: «الإخوان يهدمون التجربة التونسية كما فعلوا في المصرية.. لم ولن يتعلموا أي دروس».