شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللوء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الإزالة في المهد لكافة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى الأراضى الزراعية والأراضى المملكومة للدولة، وأشار إلى قيام أجهزة الوحدات المحلية بنطاق المركز بالتعاون والتنسيق مع قسم الشرطة والإدارات والجمعيات الزراعية بالتصدى الفورى لأى محاولات للشروع في التعدى بالبناء بدون ترخيص وعلى الأراضى الزراعية وأراضى الدولة والبناء بالمخالفة للقانون.

أوضح إزالة تعدي في المهد على مساحة 175 متر تقريبا بقرية الساحل القبلى، مضيفا أن مجلس مدينة بلطيم بكامل أجهزته يتصدى بكل حزم لأى محاولة للشروع في التعدى على الأرضى الزراعية وأملاك الدولة .



وقال رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه لا تفريط في متر واحد من الأرض الزراعية أو أراضى الدولة، وأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، بإحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط، وشدد على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .